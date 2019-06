CARBIOS : brevet majeur aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carbios a obtenu une notification de délivrance, par l'Office Américains des Brevets et des Marques (USPTO), d'un brevet majeur pour son procédé propriétaire de recyclage des déchets plastiques en polyéthylène téréphtalate (PET). Ce brevet américain est une reconnaissance de l'innovation de Carbios sur son procédé propriétaire de recyclage des plastiques complexes, applicable y compris aux matériaux colorés, opaques et multicouches contenant un mélange de PET et au moins un composé additionnel (ex : polyoléfines, polymères vinyliques, caoutchouc, fibres de coton ou de nylon, papier, etc.)