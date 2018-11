CARBIOS : et KEM ONE signent une Lettre d’Intention en vue de l’implantation d’un démonstrateur industriel opéré par CARBIOS : pour le biorecyclage du PET

Regulatory News:

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, annonce aujourd’hui la signature d’une Lettre d’Intention avec la société KEM ONE, dans le cadre d’un projet d’implantation, au sein de la Vallée de la Chimie lyonnaise, d’un démonstrateur industriel en propre pour sécuriser la valeur associée à sa technologie de rupture.

Les plastiques et fibres en PET sont aujourd’hui utilisés pour fabriquer des biens de consommation courante tels que des bouteilles, des emballages et des textiles. Cependant, le PET est majoritairement produit à partir de ressources fossiles, et est ensuite utilisé puis jeté suivant un modèle d’économie linéaire. En créant une véritable économie circulaire à partir de plastiques et fibres usagés, la technologie de biorecyclage développée par CARBIOS apporte une solution écologique et durable. En effet, cette innovation permet d’utiliser des déchets plastiques et fibres en PET, à la place de ressources fossiles, pour la production de nouveaux matériaux vierges, sans perte de qualité.

Dans le cadre de cette Lettre d’Intention, CARBIOS et KEM ONE ont défini les principes qui guideront leur collaboration pour les six prochains mois dans la perspective de l’implantation d’un démonstrateur de la technologie CARBIOS de biorecyclage du PET sur le site industriel de KEM ONE à Saint-Fons. CARBIOS s’engage à étudier la construction de son démonstrateur sur le site de Saint-Fons. KEM ONE s’engage à apporter ses meilleurs efforts pour mobiliser toutes les parties prenantes et assister CARBIOS dans la définition des conditions de mise à disposition du foncier, des principales utilités et des services nécessaires ainsi que dans ses démarches auprès des instances publiques.

Pour les études d’ingénierie conduites en amont de la construction de l’unité de démonstration, dont l’initiation est prévue mi-2019, CARBIOS sera assistée et conseillée par son partenaire TechnipFMC, un leader mondial de l’ingénierie et des technologies.

Alain CONSONNI, Directeur du site KEM ONE de Saint-Fons commente : « Nous sommes ravis d’engager de telles discussions avec CARBIOS. Notre site industriel, implanté dans le berceau de la chimie française, est idéalement situé pour héberger des technologies vertes et innovantes. En tant qu’acteur majeur de la filière vinylique en Europe, nous sommes profondément engagés à promouvoir et à développer des solutions répondant aux principaux défis environnementaux et sociétaux de notre temps. »

Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de CARBIOS, ajoute : « Avec ce projet ambitieux, nous allons renforcer notre ancrage en Auvergne Rhône-Alpes. La vitalité économique de la Vallée de la Chimie et le site KEM ONE de Saint-Fons semblent parfaitement adaptés pour cette montée en échelle vers la démonstration industrielle de notre technologie innovante. Son organisation offre de nombreuses synergies industrielles sur le plan des services, des équipements et des ressources. Nous sommes convaincus que cette stratégie permettra un déploiement industriel réussi de notre solution biologique de recyclage à l’infini des plastiques et des fibres en PET. ”

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

KEM ONE est le 2ème producteur européen de PVC. Il maîtrise l’ensemble des étapes qui, à partir de sel, conduisent à la fabrication du PVC. A ce titre, il produit également de la soude et des dérivés chlorés. Ses produits s’illustrent dans de nombreuses applications du quotidien, comme le bâtiment, l’automobile, la santé, les loisirs et le traitement de l’eau.

KEM ONE à Saint-Fons : site industriel de 240 salariés.

