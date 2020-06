CARBIOS : flambe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carbios bondit de plus de 18% à 21,10 euros. Les investisseurs saluent la dernier étape franchi par la société pionnière dans le développement de procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage de plastiques. Elle a en effet démarré de la construction de son usine de démonstration industrielle de recyclage enzymatique des déchets plastiques en PET (polyethylene terephthalate) située près de Lyon.Carbios est accompagnée et conseillée par TechnipFMC pour l'ingénierie et le suivi de la construction de ce démonstrateur.L'objectif du démonstrateur est de générer suffisamment de données techniques afin de définir les paramètres clés de chaque étape du procédé à une échelle suffisante permettant de projeter le fonctionnement des futures unités industrielles.Depuis son introduction en Bourse en décembre 2013 à 14,03 euros par titre, le titre affiche un gain de plus de 50%.Une performance qui s'explique par le potentiel de son invention.Le PET est un des polymères thermoplastiques les plus courants du marché. Il est utilisé pour fabriquer des bouteilles, des fibres textiles polyesters, des emballages alimentaires ainsi que divers composants thermoformés.Selon Carbios, le développement de cette nouvelle enzyme qui constitue une première mondiale, place sa technologie comme étant une solution de premier plan pour engager une véritable transition vers l'économie circulaire et ainsi mieux préserver nos océans et la planète de la pollution plastique.Elle ouvre également la voie au recyclage des fibres en PET, prochain défi pour garantir aux générations futures un monde plus respectueux de l'environnement.L'Oréal ne s'y est pas trompé. L'an dernier, le numéro un mondial des cosmétiques et grand consommateur d'emballages plastiques a participé à l'augmentation de capital réalisée par la cleantech. De quoi rassurer les investisseurs.