CARBIOS : nomination de Ian HUDSON au poste de Président du Conseil d'administration

Regulatory News:

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le domaine de la bioplasturgie, annonce aujourd’hui la nomination de Ian HUDSON, au poste de Président de son Conseil d’administration.

Ian HUDSON succède à Jean FALGOUX au poste de Président du Conseil d’administration de CARBIOS et prendra ses nouvelles fonctions le 1er Janvier 2019.

Jean FALGOUX, après avoir exercé 3 ans en qualité de Président du Conseil d’Administration, va poursuivre son engagement auprès de CARBIOS en tant qu’administrateur de la société.

Ian HUDSON déclare : « Au nom de tous les administrateurs, je tiens à remercier Jean FALGOUX pour son implication dans le développement de CARBIOS et pour son engagement qui a permis de démontrer que l’innovation est le vecteur fondamental d’une transition vers une véritable économie circulaire des plastiques. Investi de mon nouveau rôle de Président, j’agirai pour le déploiement international des innovations CARBIOS et le développement de partenariats stratégiques. »

Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de CARBIOS, ajoute : « Avec le soutien de Ian HUDSON et de tous les membres du Conseil d’administration, nous ambitionnons de mener à son terme la montée en échelle de nos procédés industriels, qui permettront aux plus grandes entreprises mondiales de franchir un pas décisif vers la Nouvelle Economie des Plastiques, 100% recyclable ou biodégradable. Je souhaite aussi remercier vivement Jean FALGOUX pour avoir permis à CARBIOS de franchir des étapes décisives dans le développement de ses bioprocédés. Son précieux concours et son expertise ont largement contribué à ces avancées. »

Ian HUDSON est membre du Conseil d’administration de CARBIOS depuis 2016.

Ian HUDSON, 61 ans, a entamé sa carrière au sein de la société ICI, une ancienne multinationale britannique spécialisée dans les produits chimiques et les secteurs connexes. En 1998, il a rejoint Dupont de Nemours où il a assumé, pendant 17 ans, de nombreux rôles de leadership. Il a pris sa retraite en 2016 après avoir servi plus de 10 ans en tant que Président Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a été membre du Comité de Direction et conseil du CEFIC et d’EuropaBio. Il a également été membre du Comité de la Fondation IMD et membre de la Chambre du Commerce Suisse-Américaine. M. HUDSON est diplômé de l’université d’Oxford et titulaire d’une maîtrise en Français et en Allemand.

A propos de CARBIOS

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

CARBIOS est éligible au PEA-PME

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181214005159/fr/