CARBIOS : obtient de nouveaux brevets en Europe et au Japon après une délivrance aux Etats-Unis

Regulatory News:

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce la délivrance, par l’Office Européen des Brevets (OEB) et l’Office des brevets du Japon (JPO), de nouveaux brevets pour son procédé de recyclage enzymatique de déchets plastiques en polyéthylène téréphtalate (PET).

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de CARBIOS commente : « Après une délivrance aux Etats-Unis début 2019, l’obtention de ces brevets vient renforcer notre compétitivité sur des marchés clés pour CARBIOS et nous garantit une protection de notre technologie de recyclage au moins jusqu’en 2033. Dans cette dynamique favorable, nous consolidons notre portefeuille de propriété industrielle dans des régions et pays où la demande est forte pour notre technologie de rupture. »

Ces brevets européens (EP 2 922 906 B1) et japonais (JP 6449165) constituent une véritable reconnaissance de l’innovation de CARBIOS sur son procédé de recyclage du PET à partir d'un mélange de déchets plastiques permettant de dépolymériser spécifiquement le PET en ses constituants d’origine (les monomères). Ces composés peuvent ensuite être réutilisés pour la fabrication de nouveaux produits 100 % recyclés, tels que des bouteilles et des emballages.

Ces brevets, dont les demandes ont été déposées en novembre 2013, constituent les premiers à être délivrés en Europe et au Japon pour cette méthode innovante de recyclage des plastiques PET. Outre l’acceptation de ces brevets, CARBIOS détient actuellement 127 titres dans le monde, constituant 32 familles de brevets, dont 6 protègent le procédé de recyclage et 7 sont liées aux enzymes dégradant le PET.

Les États-Unis, l’Europe et le Japon représentent une part significative du marché global du PET en assurant 42 % de la consommation mondiale (29,4 Mt) et 11 % de la production (7,9 Mt)1. Ces délivrances complètent les opportunités de marchés ouvertes à CARBIOS et confirment le caractère innovant de sa recherche.

La technologie de recyclage de CARBIOS ouvre une opportunité sans précédent pour la mise en place d’une véritable économie circulaire dans le traitement des déchets plastiques et fibres usagées. La Société a d’ailleurs réalisé en février 2019 une première mondiale en produisant des bouteilles PET à partir de plastiques usagés 100% recyclés grâce à sa technologie enzymatique. Cette approche innovante de CARBIOS, qui s’opère à faible température, à pression atmosphérique et sans solvant, pourrait ainsi permettre d’accroître significativement le taux de recyclage des déchets plastiques dans le monde.

À propos de CARBIOS

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant un additif enzymé permettant le compostage domestique des plastiques à base de PLA. Ces derniers sont utilisables dans de multiples domaines d’applications, tels que les films, la sacherie et les emballages.

Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

CARBIOS est éligible au PEA-PME

1 Source : IHS Markit en 2018, Transparency Market Research en 2015, Pira International en 2012 et estimation CARBIOS

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191007005563/fr/