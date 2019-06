CARBIOS : obtient la délivrance d'un deuxième brevet majeur aux Etats-Unis sur le recyclage des déchets plastiques PET complexes

Regulatory News :

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, a le plaisir d’annoncer l’obtention d’une notification de délivrance, par l’Office Américains des Brevets et des Marques (USPTO), d’un brevet majeur pour son procédé propriétaire de recyclage des déchets plastiques en polyéthylène téréphtalate (PET).

Ce brevet américain (US 2017/114205) est une reconnaissance de l’innovation de CARBIOS sur son procédé propriétaire de recyclage des plastiques complexes, applicable y compris aux matériaux colorés, opaques et multicouches contenant un mélange de PET et au moins un composé additionnel (ex : polyoléfines, polymères vinyliques, caoutchouc, fibres de coton ou de nylon, papier, aluminium, amidon, bois, etc.).

Beaucoup de produits plastiques sont constitués de multiples polymères ou de composés associés en mélange ou sous forme de couches successives. Cela empêche leur recyclage par les procédés thermomécaniques conventionnels où des déchets mono-matériaux sont requis. Les prétraitements usuels, tel que le tri, atteignent ici une limite dans la mesure où ils ne permettent pas de séparer le PET des autres composants. La technologie CARBIOS s’affranchit de ces contraintes grâce à :

Une dépolymérisation stable et fiable du PET, indifféremment de la composition des plastiques PET complexes et de la présence d’autres polymères ou composés ;

La récupération des constituants de base du PET (monomères de PTA et MEG) à partir de plastiques complexes ; et

La séparation et purification pour une réutilisation adaptée à toutes les applications d’origine.

Ce brevet, constitue ainsi le deuxième brevet délivré aux Etats-Unis pour cette technologie de recyclage à l’infini de CARBIOS et il assure une protection de cette innovation jusqu’en 2033. Outre la notification de délivrance de ce brevet, CARBIOS détient 116 titres dans le monde, constituant 30 familles de brevets, dont six protègent le procédé de recyclage CARBIOS et cinq sont liées aux enzymes dégradant le PET.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de CARBIOS commente : « Ce brevet confirme l’expertise et le leadership de CARBIOS dans le développement d’une solution de recyclage à l’infini applicable à tous les déchets plastiques PET, et particulièrement à ceux qui ne peuvent pas être traités par les procédés conventionnels. Les technologies d’économie circulaire répondent à une forte demande du marché et nous sommes à la pointe dans le développement d’une solution éco-responsable répondant aux besoins des plus grands acteurs mondiaux. »

A propos de CARBIOS :

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

