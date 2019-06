CARBIOS : obtient un label « Efficient Solution » de la Fondation Solar Impulse

Clermont-Ferrand, le 3 juin 2019 à 6h45

La technologie CARBIOS de recyclage à l'infini des plastiques figure parmi les premières innovations labélisées à rejoindre la sélection des 1 000 solutions durables et compétitives recherchées par la fondation Solar Impulse

Le label reconnaît les solutions qui protègent l'environnement tout en étant économiquement rentables

Clermont-Ferrand, le 3 juin 2019(06h45 CEST) - CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd'hui avoir reçu le label « Solar Impulse Efficient Solution »[1] pour sa technologie de recyclage à l'infini des plastiques. La Fondation Solar Impulse a pour objectif de sélectionner et de promouvoir au niveau mondial 1 000 solutions économiquement rentables pour protéger l'environnement. Ce label est décerné aux innovations qui conjuguent critères de faisabilité technique, impact socio-environnemental positif et rentabilité économique.

En tant que membre de la World Alliance for Efficient Solutions, CARBIOS a soumis à labellisation sa technologie de recyclage enzymatique qui permet une véritable économie circulaire des plastiques. Depuis sa création, la Société ambitionne de faire émerger des technologies de rupture qui soient à la fois profitables et bénéfiques pour la société et l'environnement. Ce label constitue une reconnaissance des travaux adressant les problèmes environnementaux, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la réduction de la pollution par le carbone et la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies[2]. Les produits, services, technologies propres et processus auxquels ce label a été attribué ont démontré une rentabilité et une croissance économique soutenue, tout en protégeant l'environnement et en optimisant l'utilisation des ressources naturelles.

Alors que le recyclage conventionnel ne permet aujourd'hui qu'à certains plastiques d'avoir une seconde vie, CARBIOS a développé une approche novatrice qui permet un véritable recyclage en boucle de tous les plastiques en PET. De plus, la technologie CARBIOS s'affranchie de l'utilisation de ressources fossiles pour la création de plastique vierge. Basée sur l'utilisation d'enzymes hautement spécifiques, cette technologie permet de déconstruire les plastiques PET usagés en leurs constituants d'origine. Ces derniers peuvent ensuite être utilisés pour produire un plastique PET de haute performance. En créant une économie circulaire à partir de plastiques et fibres usagés, la technologie de recyclage à l'infini de CARBIOS apporte une solution durable et éco-responsable qui ouvre la voie à la fabrication de nouveaux produits à partir de PET 100% recyclé.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de CARBIOS commente : « Nous tenons à remercier la Fondation Solar Impulse pour l'attribution du label « Efficient Solution » à notre technologie de recyclage à l'infini des plastiques. Cette innovation, permet pour la première fois de recycler en boucle tous les plastiques PET et les fibres de polyester. Ce label reconnaît la technologie de CARBIOS comme une solution compétitive et durable pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans une véritable transition vers l'économie circulaire. »

[1] L'évaluation de la solution Carbios a été conduite en février 2019 par des experts indépendants non rémunérés sélectionnés par la Fondation Solar Impulse et les vérifications de conformité ont été achevées en mai 2019.

[2]https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/