CARBIOS : présente ses travaux à l'occasion de la XXVème Enzyme Engineering Conference à Whistler, Colombie Britannique, Canada

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, présentera son procédé novateur de recyclage enzymatique des plastiques PET lors de la XXVème Enzyme Engineering Conference qui s’ouvre ce lundi 16 septembre à Whistler, Colombie Britannique, Canada.

Le Professeur Alain Marty, Directeur Scientifique de CARBIOS, expliquera le développement de nouvelles enzymes qui permettent de recycler de manière éco-responsable et plus largement les plastiques PET tels que les bouteilles, les emballages et les textiles. S'appuyant sur les technologies d'ingénierie enzymatique propres à la Société et sur la vaste expérience de son équipe et de ses partenaires, CARBIOS a développé une solution révolutionnaire pour recycler en boucle tous les types de plastiques PET et les fibres polyester.

Les enzymes sont omniprésents dans l’industrie moderne, cependant ils n’ont jamais été utilisés dans la gestion du cycle de vie des plastiques. CARBIOS est la première société au monde à associer les enzymes et la plasturgie pour apporter une véritable solution à la crise mondiale de la pollution plastique par la mise en place d’une véritable économie circulaire. Les enzymes développées par CARBIOS sont en mesure de découper les déchets PET en leurs constituants de base qui peuvent ensuite être réutilisés pour servir dans toutes les applications d’origine. Cette approche novatrice de préservation des ressources peut contribuer de manière significative aux enjeux du développement durable.

« Nos avancées préfigurent le déploiement industriel d’une technologie révolutionnaire qui permettra de recycler beaucoup plus largement les plastiques de tous les jours. Notre objectif est de fournir aux consommateurs et aux entreprises une solution d’économie circulaire efficace et compétitive pour faire face à la crise mondiale de la pollution plastique », commente Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de CARBIOS. Le Professeur Alain Marty, Directeur Scientifique de CARBIOS ajoute « Nous croyons que l’ingénierie enzymatique peut apporter une solution industrielle de rupture capable d’améliorer drastiquement le recyclage des plastiques, tout en répondant aux standards environnementaux les plus élevés ».

À propos de CARBIOS :

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

