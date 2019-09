CARBIOS : s'attaque au problème de la pollution plastique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carbios présentera son procédé novateur de recyclage enzymatique des plastiques PET lors de la XXVème Enzyme Engineering Conference qui s'ouvre ce lundi 16 septembre à Whistler, Colombie Britannique, Canada. Le Professeur Alain Marty, directeur scientifique du groupe, expliquera le développement de nouvelles enzymes qui permettent de recycler de manière éco-responsable et plus largement les plastiques PET tels que les bouteilles, les emballages et les textiles.S'appuyant sur les technologies d'ingénierie enzymatique propres à la Société et sur la vaste expérience de son équipe et de ses partenaires, Carbios a développé une solution novatrice pour recycler en boucle tous les types de plastiques PET et les fibres polyester.