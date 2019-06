Carbios : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carbios annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de bénéficiaires. Le montant cible de l'opération est d'environ 13 millions d’euros, soit une dilution de l’ordre de 27,27 % sur la base du nombre d'actions existantes à date. Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution exacte seront annoncés dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'opération.Les fonds levés seront notamment utilisés par Carbios pour le financement d'un démonstrateur industriel de biorecyclage du PET (75 % du montant levé) et pour le financement courant de la société (environ 25 %).Copernicus AM, L'Oréal via son fonds de capital-investissement Bold Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures et Truffle Capital se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant total de 10,5 millions d'euros.