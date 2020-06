Carbios : Lancement de la construction du démonstrateur industriel de Carbios. Dernière étape avant la commercialisation de sa technologie de recyclage du PET.

Regulatory News:

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce le démarrage de la construction de son usine de démonstration industrielle de recyclage enzymatique des déchets plastiques en PET. Le démonstrateur est implanté près de Lyon sur le site de KEM ONE, dans la Vallée de la Chimie, cœur de l’innovation et de la production industrielle des filières de la chimie, de l’environnement et des cleantech. Carbios est accompagnée et conseillée par TechnipFMC pour l’ingénierie et le suivi de la construction de ce démonstrateur1.

L’objectif du démonstrateur est de générer suffisamment de données techniques afin de définir les paramètres clés de chaque étape du procédé à une échelle suffisante permettant de projeter le fonctionnement des futures unités industrielles. La mise en opération prévue au deuxième trimestre 2021, permettra d’établir les documents d’ingénierie complets du procédé (des déchets aux monomères) pour la construction et la mise en œuvre, par un licencié, de la première unité industrielle (capacité estimée entre 50 et 100 kt par an).

L’unité de démonstration permettra de valider la performance technique, environnementale et économique de la technologie innovante développée par Carbios et de produire des lots de monomères afin de garantir les validations techniques et réglementaires du PET recyclé auprès de nos futurs licenciés.

Martin Stephan, Directeur Général Délégué de Carbios ajoute : « Notre technologie répond à une très forte demande du marché et notamment des grandes marques de notre Consortium comme L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo, Suntory Beverage & Food Europe, qui ont tous pris des engagements ambitieux en matière de développement durable. Ce démonstrateur sera la vitrine de Carbios permettant de valider la performance économique et technique de notre procédé et d’assurer la formation de nos futurs licenciés. »

Antoine Sévenier, Directeur du développement industriel de Carbios commente : « Le démonstrateur permettra notamment de tester différents flux de déchets ; et de potentiellement adapter certaines étapes de notre procédé aux spécificités des systèmes de collecte. Je suis très enthousiaste à l’idée de voir notre technologie révolutionnaire s’industrialiser et devenir une réalité commerciale dans un futur proche. »

À propos de CARBIOS

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, rendues possibles grâce au soutien de Bpifrance (Projet THANAPLAST™, OSEO ISI), constituent une première mondiale et permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

CARBIOS est éligible au PEA-PME

