Carbios : annonce avoir reçu 1,4 M de l'ADEME après avoir validé avec succès la première étape du projet de recherche CE-PET

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce avoir validé avec succès la première étape clé du projet CE-PET1 et avoir perçu à ce titre en 2019 un montant total de 1,4 million d’euros2 du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) opéré par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).

Pour rappel, le projet CE-PET, dont Carbios est chef de file, vise à accélérer la montée en puissance du projet industriel et commercial de la Société dans le domaine du biorecyclage des déchets plastiques et fibres en PET. À cet effet, Carbios et son partenaire académique TWB travaillent au développement de nouvelles enzymes dont l’activité, la thermostabilité et l’adsorption sur le polymère seront améliorées de manière à assurer la meilleure productivité possible de l’étape de dépolymérisation et à adapter pleinement le procédé de recyclage enzymatique aux fibres de polyester en PET. Dans le cadre de ce projet, Carbios s’attache également à optimiser au stade pilote les étapes de prétraitement des déchets (plastiques et textiles), de dépolymérisation et de purification des monomères. Cette première étape a notamment permis de démontrer la circularité du procédé, avec la production des premières bouteilles en PET issues de la technologie de recyclage enzymatique de Carbios3.

Conformément au calendrier prévisionnel, l’ensemble des livrables de la première étape clé a été obtenu. Le pilotage du procédé de recyclage enzymatique mené sur déchets PET plastiques a permis d’établir le cahier des charges des travaux d’ingénierie du démonstrateur industriel dont la construction doit démarrer début 2020. De plus, le développement du procédé sur déchets textiles à haute teneur en PET a démontré des niveaux de dépolymérisation équivalents à ceux obtenus sur les déchets plastiques.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios commente : « Ce franchissement d’étape confirme la pertinence et l’efficacité de notre approche collaborative avec TWB et l’INSA de Toulouse (Laboratoire TBI). Nous sommes impatients de transposer ces développements dans notre futur démonstrateur et de faire de cette innovation une réalité industrielle. »

À propos de Carbios

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

Carbios est éligible au PEA-PME

1 : Circular Economy-PolyEthylene Terephthalate

2 : Dont 0,6 M€ ont été versés au cours du premier semestre 2019

3 : Cf. Communiqué de presse du 27 février 2019

