Carbios : annonce le lancement d'une augmentation de capital par construction accélérée d'un livre d'ordres

Clermont-Ferrand, le 24 juin 2019 à 17h40

Engagements de souscription de Copernicus AM, L'Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures et Truffle Capital pour un montant total de 10,5 millions d'euros

Clermont-Ferrand, le 24 juin 2019(17h40 CEST) - CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB - ISIN : FR0011648716), (la « Société »), société pionnière dans le développement de solutions bio-industrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, conformément à la 13ème résolution de l'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 19 juin 2019 et à l'autorisation donnée par le Conseil d'administration lors de ses réunions des 20 juin et 24 juin 2019 (l' « Opération »). Le montant cible de l'Opération est d'environ 13M€, soit une dilution de l'ordre de 27,27%[1] sur la base du nombre d'actions existantes à date. Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution exacte seront annoncés dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'Opération.

Au regard de la catégorie de bénéficiaires au profit de laquelle le droit préférentiel de souscription est supprimé (sociétés d'investissement et fonds d'investissement de droit français ou de droit étranger investissant dans un secteur similaire ou complémentaire à celui de Carbios), les fonds seront uniquement levés auprès d'investisseurs qualifiés français et internationaux, à l'exception des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon.

Les fonds levés seront notamment utilisés par CARBIOS de la façon suivante :

Environ 75% pour le financement d'un démonstrateur industriel de biorecyclage du PET [2] , et

, et Environ 25% pour le financement courant de la Société.

À cet égard, la Société précise que les dates estimées de commercialisation du PLA[3] et du PET auprès des clients finaux sont désormais respectivement 2020 et 2023 en lieu et place de 2019 et 2021[4].

L'Opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore le 25 juin 2019 avant 18h, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

La Société annoncera le résultat de l'Opération le 25 juin 2019 après la clôture de la journée de bourse dans un communiqué de presse. Dans l'attente de la publication du communiqué de presse de résultat, CARBIOS a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre (ISIN FR0011648716 - ALCRB) à compter du 24 juin 2019 après la clôture de la journée de bourse.

Copernicus AM, L'Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures et Truffle Capital se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital pour un montant total de 10,5 millions d'euros, sous certaines conditions notamment de prix et/ou de montant minimum de l'Opération. Ces soutiens constituent des marqueurs forts de la légitimité acquise par la Société et son équipe de management.

Dans le cadre de cette augmentation de capital, la Société a pris un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'émission.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendrait le 28 juin 2019.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011648716 - ALCRB.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de bénéficiaires déterminés, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondant figurent dans le document de référence 2018 de la Société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2019 sous le numéro D.19-0287 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (www.carbios.fr).

Bryan, Garnier & Co agit en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'Opération.

[1] Calculée, par hypothèse, sur la base d'un prix par action égal à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant ce jour

[2] Polymère plastique constituant majoritaire des bouteilles d'eau et de certains matériaux textiles tels que les fibres de polyester

[3] Polymère plastique biosourcé, biodégradable selon la norme EN13432 (environnement de compost industriel) et biocompatible

[4] Voir tableau figurant en annexe 1 du présent communiqué qui constitue une mise à jour de ce même tableau reproduit au chapitre 6.1, p. 35 du document de référence 2018 de CARBIOS

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Carbios aux États-Unis.

Annexe

Tableau récapitulatif des procédés CARBIOS, de leurs applications et de leur stade de développement :

Procédés Biodégradation Biorecyclage Biopolymérisation Polymères PCL PLA PE PET (plastiques) PET (textiles) PLA PLA Applications Films de paillage et sacs Emballages, films de paillage, sacs, sacherie, films industriels, vaisselle jetable Tous plastiques souples Emballages rigides (bouteilles, barquettes, films) Habillement, linge de maison et ameublement (couettes, oreillers…) Emballages Emballages et textiles Stade de développement Pilote Démonstration Validation du concept Pilote Laboratoire Pilote Laboratoire Date estimée des premiers revenus en vue de l'exploitation industrielle des procédés développés par CARBIOS 2016* 2019 Date estimée de commercialisation, auprès des clients finaux, des procédés développés par CARBIOS 2020 2023 Partenaires du développement industriel Carbiolice Novozymes L'Oréal Nestlé Waters PepsiCo Suntory Beverage & Food Europe

* Redevance forfaitaire de 8 millions d'euros perçue en 2016 au titre d'un contrat de licence de brevets et savoir-faire signé avec la SAS CARBIOLICE.