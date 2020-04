Carbios : et TechnipFMC annoncent la construction d'une usine de démonstration pour la dépolymérisation des déchets plastiques PET en monomères

Regulatory News:

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB) (Paris:ALCRB) et TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI), ont annoncé aujourd'hui que le centre opérationnel de TechnipFMC à Lyon assistera Carbios pour la construction d’une usine de démonstration du procédé de recyclage enzymatique de Carbios.

La technologie utilise des enzymes propriétaires pour recycler les déchets plastiques en PET (polyéthylène téréphtalate) en les valorisant en monomères prêts à être repolymérisés, en PET recyclé présentant les mêmes propriétés techniques et physiques que le PET vierge. Cette collaboration marque une étape importante dans la démonstration de cette technologie en vue de sa commercialisation.

TechnipFMC fournira des services de conseil, d'ingénierie, d’achats d’équipements et de supervision de la construction pour cette usine, qui sera située près de Lyon. La construction commencera cette année et les premières opérations devraient débuter en 2021.

Alain François, Directeur Général du bureau de Lyon de TechnipFMC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’assister Carbios pour démontrer leur technologie de recyclage de plastique. Cette collaboration s’appuie sur notre savoir-faire technologique et notre approche innovante en matière de commercialisation de nouveaux procédés. Elle s’inscrit dans notre volonté de développement dans le domaine des procédés de recyclage et d'économie circulaire. »

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, a ajouté : « La collaboration entre Carbios et TechnipFMC a été très fructueuse au cours des dernières années et nous sommes ravis d'étendre ce partenariat à la construction de notre usine de démonstration. Cet accord s’appuiera d’une part sur les expertises respectives de Carbios et TechnipFMC pour en tirer le meilleur parti, et d’autre part sur notre ambition commune d'améliorer l’empreinte environnementale de l'industrie du plastique. La technologie de Carbios a démontré un niveau d’efficacité supérieur aux technologies conventionnelles pour recycler tous les plastiques à base de PET. Afin d’assurer sa mise en œuvre à grande échelle, il est essentiel pour les opérateurs de pouvoir évaluer le procédé dans des conditions opérationnelles. Notre collaboration renforcée avec TechnipFMC entend répondre à ce besoin. »

À propos de Carbios :

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

Carbios est éligible au PEA-PME

À propos de TechnipFMC

TechnipFMC est un leader mondial des projets subsea, onshore/offshore et surface. Grâce à nos technologies et systèmes de production propriétaires, à notre expertise intégrée et à nos solutions complètes, nous améliorons la rentabilité économique des projets de nos clients.

Notre position unique nous permet d’offrir une plus grande efficacité tout au long du cycle de vie des projets, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation et même au-delà. Grâce à des technologies innovantes et de meilleures performances, notre offre ouvre de nouvelles opportunités à nos clients dans le développement de leurs ressources pétrolières et gazières.

Nos 37 000 collaborateurs sont tous guidés par un engagement sans faille auprès de nos clients et par une forte culture de l’innovation. Ils remettent en question les pratiques du secteur de l’énergie et repensent les méthodes pour atteindre les meilleurs résultats.

TechnipFMC utilise son site web www.TechnipFMC.com comme canal de distribution pour des informations importantes. Pour en savoir plus sur notre entreprise et sur la façon dont nous optimisons les performances de l’industrie mondiale de l’énergie, rendez-vous sur le site www.TechnipFMC.com et suivez-nous sur Twitter @TechnipFMC.

