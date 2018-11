Carbios : lettre d'intention pour un démonstrateur

28/11/2018 | 08:38

Carbios annonce la signature d'une lettre d'intention avec Kem One, dans le cadre d'un projet d'implantation, au sein de la vallée de la chimie lyonnaise, d'un démonstrateur industriel en propre pour sécuriser la valeur associée à sa technologie de rupture.



Les deux sociétés ont défini les principes qui guideront leur collaboration pour les six prochains mois dans la perspective de l'implantation du démonstrateur de la technologie Carbios de biorecyclage du PET sur le site industriel de Kem One à Saint-Fons.



Pour les études d'ingénierie conduites en amont de la construction de cette unité de démonstration, dont l'initiation est prévue mi-2019, Carbios sera assistée et conseillée par son partenaire TechnipFMC.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.