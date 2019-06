Carbios : réalise avec succès une augmentation de capital de 14,5 millions d'euros par construction accélérée d'un livre d'ordres

Regulatory News :

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB – ISIN : FR0011648716) (la « Société »), société pionnière dans le développement de solutions bio-industrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce le succès d’une augmentation de capital au profit d’une catégorie de bénéficiaires, effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordres.

La Société a placé 2.245.886 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,70 €, au prix unitaire de 6,45 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 14.485.964,70 €, représentant 48,22% du capital de la Société avant opération sur une base non diluée, soit une dilution de 32,53%.

Copernicus AM, L’Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, Michelin Ventures et Truffle Capital ont souscrit à l'augmentation de capital, conformément aux engagements qu’ils avaient pris, pour un montant total de 10.499.980,80 €, représentant 1.627.904 actions nouvelles soit 72,48% du nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de la présente augmentation de capital. Ces soutiens constituent des marqueurs forts de la légitimité acquise par la Société et son équipe de management.

Les fonds levés seront notamment utilisés par CARBIOS de la façon suivante :

Environ 75% pour le financement d'un démonstrateur industriel de biorecyclage du PET 1 , et

, et Environ 25% pour le financement courant de la Société.

A la suite de cette levée de fonds et sur la base des éléments de trésorerie et de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles, la Société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des douze prochains mois puisqu'elle étend son horizon de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2022.

L'augmentation de capital a été mise en œuvre par décisions du Conseil d'administration des 20 juin et 24 juin 2019 et du Directeur Général du 25 juin 2019, conformément à la délégation octroyée par la 13ème résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 19 juin 2019. Elle a été réalisée à un prix représentant une décote de 13,62% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission et à un prix représentant une décote de 14% par rapport au cours de clôture du 24 juin 2019.

L'augmentation de capital est effectuée par émission de 2.245.886 actions nouvelles ordinaires sans droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris est prévue le 28 juin 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0011648716 – ALCRB. CARBIOS a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre (ISIN FR0011648716 – ALCRB) à l’ouverture de la bourse de Paris le 26 juin 2019.

Le capital social de la Société sera composé de 6.903.109 actions à l'issue du règlement-livraison.

A la suite de cette augmentation de capital et sur la base des informations à la disposition de la Société, la répartition du capital est la suivante :

Actionnaires Nombre d’actions

existantes % capital Droits de

vote

théoriques % des droits de

vote Holding Incubatrice Chimie Verte 235.843 3,42% 456.389 6,39% Fonds Truffle Capital 1.209.469 17,52% 1.209.469 16,94% Management et Administrateurs 5.707 0,08% 5.708 0,08% Copernicus AM 620.154 8,98% 620.154 8,69% BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development 387.596 5,62% 387.596 5,43% Michelin Ventures 310.077 4,49% 310.077 4,34% Actions auto détenues 9.704 0,14% 9.704 0,13% Flottant 4.124.559 59,75% 4.140.857 58,00% Total 6.903.109 100% 7.139.954 100%

A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera ramenée à 0,67%. Dans le cadre de cette augmentation de capital, la Société a pris un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de l'émission.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de bénéficiaires déterminés, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondant figurent dans le Document de Référence 2018 de la Société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2019 sous le numéro D.19-0287 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (www.carbios.fr).

Bryan, Garnier & Co a agi en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'Opération. Fieldfisher est intervenu en qualité de conseil juridique de l'Opération.

A propos de Carbios :

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, Carbios est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

Carbios est éligible au PEA-PME

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d’intérêt au public en vue d’une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Carbios aux États-Unis.

1 Polymère plastique constituant majoritaire des bouteilles d'eau et de certains matériaux textiles tels que les fibres de polyester

