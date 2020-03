Carbios : s'engage dans l'European Plastics Pact, une initiative public-privé en faveur de l'économie circulaire des plastiques

Regulatory News:

CARBIOS (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris : ALCRB), société française de chimie verte pionnière dans le monde de la bioplasturgie, annonce signer ce jour l’European Plastics Pact1 à l’occasion de son lancement officiel à Bruxelles le 6 mars 2020.

Ce Pacte fédère un réseau d’entreprises, d’Etats et d’ONG qui souhaitent s’associer pour faire émerger une véritable économie circulaire des plastiques et permettre à l’ensemble des acteurs du marché d’atteindre, voire de dépasser les objectifs de recyclage des plastiques fixés par l’Europe. Cette coalition public-privé s’attachera notamment à améliorer la recyclabilité des produits, leur réutilisation, leur recyclage et l’incorporation de matière recyclée dans les nouveaux produits et emballages plastiques.

À ce titre, l’innovation Carbios dans le domaine du recyclage des plastiques constitue une solution pionnière pour atteindre ces objectifs. Dans une démarche collaborative et transfrontalière, Carbios et les partenaires du Pacte souhaitent partager leur expertise pour engager l’ensemble des parties prenantes dans une gestion vertueuse du cycle de vie des plastiques. Dans ce cadre, les signataires s’attacheront à assurer une complémentarité avec les initiatives existantes au travers d’une vision globale dont les fondements sont notamment alignés avec le New Plastics Economy Global Commitment de la fondation Ellen MacArthur et la Circular Plastic Alliance.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios : « Ce Pacte européen marque un nouveau pas vers le déploiement d’une véritable économie circulaire basée sur l’innovation et la collaboration entre les acteurs de marché et les Etats membres les plus engagés en matière de développement durable. Nous sommes fiers de contribuer à sa mise en œuvre et de partager cette ambition collective de parvenir à une meilleure gestion du cycle de vie des plastiques. »

À propos de Carbios :

Carbios est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011 par Truffle Capital, la Société a développé, grâce aux biotechnologies, deux procédés industriels qui révolutionnent la biodégradation et le recyclage des polymères.

Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques.

Le modèle de développement économique de Carbios s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. À ce titre, Carbios a créé en septembre 2016, la joint-venture Carbiolice, en partenariat avec Limagrain Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont Carbios assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par Carbios en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés.

Carbios bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

CARBIOS est éligible au PEA-PME

1 : Pacte Plastique Européen

