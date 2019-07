Carbonite : étend la protection complète des données avec backup pour Microsoft Office 365

Carbonite Endpoint 360 protège les données de la suite Microsoft Office 365, notamment SharePoint, OneDrive, Exchange et Teams

Démonstration de Carbonite Endpoint 360 à Microsoft Inspire, stand Carbonite #1219

Aujourd'hui au Microsoft Inspire, Carbonite, Inc. (NASDAQ : CARB), l'un des principaux fournisseurs de services de protection des données pour les entreprises, renforce sa plateforme de protection des données avec de nouvelles fonctionnalités qui sécurisent les données des points d'accès dans le cloud pour ses clients et partenaires. La nouvelle solution, Carbonite Endpoint 360, offre une sauvegarde complète et automatique pour les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils mobiles, et protège les données dans toute la suite Microsoft Office 365, y compris SharePoint, OneDrive, Exchange et Teams. Cette solution est désormais disponible pour les clients directement et pour les partenaires par l'intermédiaire du réseau.

Selon les dernières recherches de la firme d'analystes ESG, 79 % des organisations qui ont répondu utilisent actuellement ou prévoient d’utiliser Office 365. Cependant, malgré la prolifération des applications SaaS, 33 % des entreprises estiment que les applications SaaS n'ont pas besoin d'être sauvegardées (Source : ESG Master Survey Results, Data Protection Cloud Strategies, juin 2019). Avec la recrudescence des erreurs d'utilisation et les attaques de logiciels malveillants causant des pertes de données, les entreprises doivent également investir dans la protection proactive des données stockées à la fois sur site et dans le cloud.

Avec la protection de Microsoft contre la perte de service due à une défaillance matérielle ou d'infrastructure, Carbonite Endpoint 360 récupère les données en quelques minutes à partir d'appareils perdus ou volés, et aide à protéger contre les suppressions accidentelles, les logiciels de rançon et autres types d'accès non autorisés aux données sur ces appareils.

Dans le cadre de son partenariat avec Microsoft, Carbonite fournit une protection complète des données pour les applications hébergées sur Azure. Au Microsoft Inspire, Carbonite présentera sa gamme complète de solutions qui prend en charge les déploiements et l'utilisation d'Azure, notamment :

Migration du serveur vers Azure, maintenant disponible sur le portail Microsoft Azure Migrate

Sauvegarde et haute disponibilité des serveurs Windows et des environnements Hyper-V

Protection d'entreprise pour les terminaux Microsoft Windows, maintenant avec la sauvegarde Office 365

"Carbonite fournit une solution complète de protection des données qui aide les services informatiques à tirer parti des avantages des déploiements de Microsoft Azure," déclare Norman Guadagno, SVP, Marketing chez Carbonite. "De Carbonite Migrate, qui automatise la migration des workloads pour les systèmes complexes, à Carbonite Endpoint 360, qui fournit une protection totale de Microsoft Office 365, le partenariat Carbonite - Microsoft met une protection des données puissante entre les mains des utilisateurs Azure."

Carbonite présentera Carbonite Endpoint 360 et le reste de la plateforme de protection des données Carbonite lors du Microsoft Inspire du 14 au 18 juillet à Las Vegas, Nevada, stand #1219.

A propos de Carbonite

Carbonite fournit une plateforme robuste de protection des données pour les entreprises, incluant la sauvegarde, la reprise après sinistre, la haute disponibilité et la technologie de migration des workloads. La plateforme de protection des données Carbonite soutient les entreprises à l'échelle mondiale grâce à une infrastructure cloud sécurisée. Pour en savoir plus, visitez https://protect-us.mimecast.com/s/UwoaCyP2RpF75ZVRuNpWnO?domain=carbonite.com et suivez-nous sur Twitter à @Carbonite.

Carbonite, Inc. sert ses clients par le biais de trois marques : Carbonite data protection, Webroot cybersecurity, et MailStore email archiving.

