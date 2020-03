Care Property Invest : Accord pour l'acquisition d'un complexe résidentiel pour les personnes handicapées (M.A.S.) à Stembert (BE)

Stembert- La Lucine

ADRESSE: Rue de la Papeterie, 4801 Stembert, Belgique CAPACITÉ: Complexe résidentiel pour personnes handicapées. (M.A.S. - Maison d'Accueil Spécialisée) - Nouvelle construction 10 appartements de soins (40 chambres au total) EXPLOITANT La Lucine Asbl ( partie de Krysalia srl)

Dans le centre de Stembert, près des banques, des magasins et des supermarchés. Le centre de Verviers se trouve à 5 km. Le complexe est facilement accessible en voiture par la E42 et la N61, et par les transports publics grâce à un arrêt de bus situé à 150 mètres de la propriété.

Le projet se compose de 3 bâtiments interconnectés, chacun comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Chacun des 10 appartements au total, dispose de 4 chambres a coucher, d'un salon et d'une salle a manger communs, de toilettes et d'une salle de bain. Les résidents peuvent également utiliser un espace de détente commun et un espace de réunion. De plus, La Lucine dispose de sa propre salle d'orthophonie, de neuropsychiatrie et de physiothérapie.

L'achèvement est prévu pour le troisième trimestre 2021.

Nouveau bail à long terme de type « triple net », d'une durée minimale de 27 ans (renouvelable), qui sera indexé annuellement