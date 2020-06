Care Property Invest : Acquisition de 3 centres de services de soins et de logement à Laeken, Lennik et Westende (BE)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Traduction libre, la version néerlandaise prévaut

4 juin 2020

Informations privilégiées

Schoten, la Belgique - 4 juin 2020

Après la réalisation des conditions suspensives (voir communiqué de presse du 7 avril 2020), Care Property Invest annonce l'acquisition d'un portefeuille de 3 centres de services de soins et de logement en Belgique. En particulier, il s'agit des centres de services de soins et de logement « De Wand » à Laeken, « Keymolen » à Lennik et « Westduin » à Westende (BE). Ces projets ont une capacité totale de 366 logements dans des centres de services de soins et de logement et un groupe de logements à assistance agréé avec 22 unités de logement.

La transaction a été réalisée sous la forme d'un share deal, par lequel Care Property Invest a acquis 100 % des actions de Zorginfra NV auprès du fonds d'investissement belge non coté DG Infra Yield, géré par TDP. Zorginfra NV possède, à son tour, 100 % des actions des sociétés dans lesquelles se trouvent les biens immobiliers de ces centres de services de soins et de logement.

Les projets susmentionnés sont exploités par Armonea sa (qui fait partie du Groupe Colisée), dont l'exploitation est garantie par la reprise des baux emphytéotiques à long terme existants, qui seront indexés annuellement. Les baux emphytéotiques à long terme sont du type « triple net » et ont actuellement une durée résiduelle d'au moins 29 ans (renouvelable).

La valeur conventionnelle totale de ce portefeuille s'élève à environ 86,9 millions €.

Citation Peter Van Heukelom, CEO de Care Property Invest :

Avec l'acquisition de ces centres de services de soins et de logement, nous continuons à développer notre portefeuille immobilier de soins de santé, qui comprend maintenant 119 projets effectivement acquis,y compris ces 3 projets. Cette acquisition augmente considérablement la juste valeur de notre portefeuille immobilier. De plus, nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec l'opérateur Armonea sa. »

L'exploitation

La gestion de ces centres de services de soins et de logement est assurée par Armonea sa (qui fait partie du Groupe Colisée) et est garantie par la reprise des baux emphytéotiques à long terme existants, annuellement indexables, de type « triple net » avec une durée résiduelle d'au moins 29 ans (renouvelable).

Armonea sa, avec ses 87 établissements et ses 6 400 employés, est le deuxième plus grand exploitant de soins de santé en Belgique et fait partie du Groupe Colisée, un exploitant français de soins de santé, depuis février 2019.

Avec 241 établissements, Groupe Colisée est actif dans toute l'Europe et dispose d'une capacité de pas moins de 26 700 lits. Cela en fait le quatrième plus grand exploitant en Europe.

