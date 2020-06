Care Property Invest : Amendement de la décision d'inclure l'action Care Property Invest dans l'indice EPRA.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Traduction libre, la version néerlandaise prévaut 7 juin 2020

CARE PROPERTY INVEST

Société anonyme

Société immobilière réglementée publique de droit belge

Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers)

(La « Société »)

AMENDEMENT DE LA DECISION D'INCLURE L'ACTION

CARE PROPERTY INVEST DANS L'INDICE EPRA.

Schoten, la Belgique - 7 juin 2020

Care Property Invest annonce que, vendredi après la clôture de la Bourse, le FTSE Russell a modifié son annonce précédente1 et que Care Property Invest ne sera plus un ajout à l'indice FTSE EPRA Nareit Global et à l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe.

Care Property Invest comprend que cette décision est purement motivée par une autre évaluation technique, non quantitative, en particulier que les contrats de location-financement sont considérés comme des activités immobilières non pertinentes. Les revenus provenant d'activités non pertinentes ne peuvent pas dépasser 25 % de l'EBITDA et les revenus provenant de contrats de location-financement sont considérablement plus élevés (environ 48%).

Citation Peter Van Heukelom, CEO de Care Property Invest :

Bien que nous regrettions le retrait de notre inclusion dans l'indice EPRA, nous soutenons toujours pleinement la composition actuelle de notre portefeuille immobilier. Sa qualité est notre première priorité. Notre portefeuille de leasing financier, qui consiste principalement de contrats gouvernementaux et génère donc des revenus extrêmement stables, est et continuera d'être un élément indispensable de l'ensemble immobilier.»

1 Le communiqué de presse du FTSE annonçant cette décision est disponible ici : Communiqué de presse FTSE

