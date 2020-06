Care Property Invest : Inclusion de l'action Care Property Invest dans l'indice EPRA.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Traduction libre, la version néerlandaise prévaut 4 juin 2020 CARE PROPERTY INVEST Société anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège social: Horstebaan 3, 2900 Schoten Numéro d'entreprise 0456.378.070 (RPM Anvers) (La « Société ») INCLUSION DE L'ACTION CARE PROPERTY INVEST DANS L'INDICE EPRA Schoten, la Belgique - 4 juin 2020 Care Property Invest, le premier investisseur immobilier belge coté dans le domaine de l'immobilier de santé, est heureux d'annoncer que son action sera incluse dans le FTSE EPRA Nareit Global Index et dans le FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index à partir du 19 juin 2020 (après la clôture de la Bourse), une référence mondiale et l'indice d'investissement le plus largement utilisé pour les biens immobiliers cotés. Lors de la dernière revue trimestrielle pour la composition de cet indice, publiée le 4 juin 2020, l'action Care Property Invest a rempli tous les critères de sélection définis par l'EPRA, à la suite de quoi elle sera incluse dans l'indice FTSE EPRA Nareit Global et dans l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Europe. Le poids de cette inclusion sera déterminé au moment de l'inclusion. EPRA, en collaboration avec le FTSE et le Nareit, est le fournisseur de cet indice immobilier mondial de premier plan. Les activités pertinentes sont définies comme la possession, la vente et le développement de biens immobiliers générateurs de revenus. Les investisseurs s'appuient sur l'expertise et le professionnalisme de l'EPRA pour suivre, en particulier, le marché européen, ce qui leur permet de comparer les rendements de leurs portefeuilles de manière pratique. Avec une composition d'environ 500 actions différentes, l'indice mondial représente plus de 2 000 milliards d'euros de biens immobiliers de qualité dans le monde entier. Citation Peter Van Heukelom, CEO de Care Property Invest : Nous sommes très heureux d'annoncer notre inclusion dans l'indice EPRA, car cela fait longtemps que nous nous efforçons d'y parvenir. Afin d'obtenir cette inclusion, nous avons désigné deux fournisseurs de liquidité, Banque Degroof Petercam et KBC Securities, à partir de 2018, avec les résultats visés. Cette liquidité accrue ouvrira la porte à de nouveaux investisseurs institutionnels qui souhaitent contribuer au succès et à la croissance de la Société. » Care Property Invest SA Horstebaan 3 T + 32 3 222 94 94 2900 Schoten F + 32 3 222 94 95 BE 0456 378 070 - RPR Anvers E info@carepropertyinvest.be SIR publique de droit belge www.carepropertyinvest.be

-2- Mise en garde concernant les énoncés prospectifs Ce document contient des informations prospectives qui présentent des risques et des incertitudes, y compris les déclarations concernant les plans, objectifs, attentes et intentions de Care Property Invest.Les lecteurs sont avertis que de telles déclarations prospectives comprennent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes d'entreprise, économiques et concurrentielles, que Care Property Invest ne saurait contrôler. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se concrétiser ou si des hypothèses de base s'avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient différer fortement des résultats anticipés, attendus, estimés ou extrapolés. Care Property Invest n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude de ces prévisions. Pour toute information complémentaire Filip Van Zeebroeck CFO - Membre du comité de direction filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 494 91 10 93 Horstebaan 3, 2900 Schoten info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be Peter Van Heukelom CEO - Membre du comité de direction peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be T +32 3 222 94 94 - F +32 3 222 94 95 - M +32 459 59 82 67 Horstebaan 3 2900 Schoten info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be Care Property Invest SA Horstebaan 3 T + 32 3 222 94 94 2900 Schoten F + 32 3 222 94 95 BE 0456 378 070 - RPR Anvers E info@carepropertyinvest.be SIR publique de droit belge www.carepropertyinvest.be

-3- À propos de Care Property Invest Care Property Invest NV est une Société immobilière réglementée publique (SIR publique) de droit belge. Réposant sur une organisation solide, Care Property Invest aide les prestataires de soins à réaliser leurs projets en offrant de l'immobilier qualitatif et socialement responsable, sur mesure de l'utilisateur final. Pour ses actionnaires, elle cherche d'obtenir un rendement stable à long terme. Cette année, l'action Care Property Invest célèbre son 24ème anniversaire sur Euronext Bruxelles. L'action est cotée sous la dénomination CPINV et le Code ISIN suivant: BE0974273055. Depuis décembre 2016, l'action est une composante de l'indice Belgium BEL Mid et la Société est devenue un membre de l'EPRA. En septembre 2019, Care Property Invest a reçu son troisième EPRA BPR Gold Award. A compter du 1er novembre 2019, l'action fait partie de l'indice Euronext Next 150. Care Property Invest SA Horstebaan 3 T + 32 3 222 94 94 2900 Schoten F + 32 3 222 94 95 BE 0456 378 070 - RPR Anvers E info@carepropertyinvest.be SIR publique de droit belge www.carepropertyinvest.be