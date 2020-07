Care Property Invest / : Acquisition d'un centre de services de soins et de logement avec un groupe de logements à assistance à développer à Carabanchel (Madrid)

A propos du Groupe Colisée

Avec pas moins de 70 sites de soins de santé, dans 6 pays européens, et plus de 6 100 lits dans son portefeuille, l'opérateur français de soins de santé Groupe Emera le septième acteur européen dans le domaine des soins aux personnes âgées. Ils sont actuellement actifs en France (53 centres de services de soins et de logement), en Espagne (6 centres de services de soins et de logement), en Belgique (4 centres de services de soins et de logement), au Luxembourg (1 centre de services de soins et de logement), en Suisse (1 centre de services de soins et de logement) et en Italie (2 centres de services de soins et de logement). Groupe Emera a fait ses premiers pas sur le marché espagnol en 2017 et et exploite actuellement 6 sites avec environ 760 lits. Le Groupe Emera a plusieurs nouveaux projets qui seront ouverts dans les prochains mois.

L'immobilier

• • •

Care Property Invest réaffirme son souhait d'élargir son portefeuille d'immobilier de santé dans le futur en Belgique, aux Pays-

Bas, en Espagne, ainsi que dans tout l'Espace économique européen.

• • •

Care Property Invest NV