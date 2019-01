Carl Zeiss Meditec : Reprise de la tendance de fond 25/01/2019 | 10:32 achat En cours

Cours d'entrée : 79.8€ | Objectif : 85€ | Stop : 77€ | Potentiel : 6.52% Le titre Carl Zeiss Meditec présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 85 €. Graphique CARL ZEISS MEDITEC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 61 EUR.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 79.95 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 45.51 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Equipement et technologie médicale de pointe - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CARL ZEISS MEDITEC 15.96% 8 020 THERMO FISHER SCIENTIFIC 7.90% 96 852 DANAHER CORPORATION 2.84% 74 331 INTUITIVE SURGICAL 11.94% 61 225 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATI.. 5.23% 51 519 ILLUMINA 0.38% 44 256 SIEMENS HEALTHINEERS AG -1.87% 40 598 EDWARDS LIFESCIENCES CORPOR.. 10.47% 35 371 ROYAL PHILIPS 3.86% 33 685 AGILENT TECHNOLOGIES 7.00% 22 992 CERNER CORPORATION 3.13% 17 944

Données financières (€) CA 2019 1 414 M EBIT 2019 228 M Résultat net 2019 158 M Trésorerie 2019 675 M Rendement 2019 0,78% PER 2019 45,51 PER 2020 39,93 VE / CA 2019 4,53x VE / CA 2020 4,09x Capitalisation 7 084 M Prochain événement sur CARL ZEISS MEDITEC 11/02/19 Q1 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 72,0 € Ecart / Objectif Moyen -9,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ludwin Monz President & Chief Executive Officer Michael Kaschke Chairman-Supervisory Board Justus Felix Wehmer Chief Financial Officer Markus Guthoff Member-Supervisory Board Cornelia Grandy Member-Supervisory Board