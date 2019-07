Carl Zeiss Meditec AG : A l'assaut de nouveaux plus hauts

La société allemande spécialisée dans les technologies optiques à utilisation médicale, a dévoilé les données préliminaires de ses résultats pour les neufs premiers mois de son exercice 2018/2019.Selon ces premières estimations, Carl Zeiss Meditec a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1 028 millions d'euros sur le cumul des trois premiers trimestres, soit une croissance de 11% par rapport à l'exercice précédent (926.3 millions d'euros).Grâce à la montée en gamme de ses produits, son résultat d'exploitation avant intérêt et impôts (EBIT) devrait progresser par rapport à l'année précédente et atteindre environ 184 millions d'euros (contre 134.8 millions d'euros), tout comme sa marge d'exploitation qui devrait s'élever à 17.9% (contre 14.6%). Le bénéfice net par action devrait avoisiner 1.22 euro, contre 0.92 euro lors des trois premiers trimestres 2017/2018.Enfin, pour l'exercice fiscal 2018/2019, Carl Zeiss Meditec s'attend à un chiffre d'affaires se situant dans la partie supérieure de la fourchette des précédentes prévisions, de 1 350 à 1 420 millions d'euros, et sa marge d'exploitation devrait dépasser la fourchette de 15.0% - 17.5% anticipée précédemment.Dans son communiqué, la société allemande explique aussi que, du fait de ses investissements en R&D, elle n'anticipe pas de nouvelle augmentation de la marge d'exploitation pour le prochain exercice 2019/2020. Elle communiquera ses résultats du troisième trimestre, ainsi que du cumul des trois premiers trimestres, le 9 août et fournira à cette occasion des prévisions plus précises pour l'année fiscale 2019/2020.L'action de Carl Zeiss Meditec a bondi de 10.2% sur la séance d'hier et poursuit son ascension aujourd'hui (+2.2% actuellement), atteignant de nouveaux records historiques.