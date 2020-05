Carl Zeiss Meditec AG : pas de nouvelles, bonne nouvelle ?

Le suspense était mince puisque le groupe allemand avait annoncé dès le début du mois d'avril que son chiffre d'affaires du premier semestre fiscal avoisinerait 715 M€. De fait, les revenus ont progressé de 5,8% à 714,9 M€ à changes identiques. La rentabilité est en baisse, avec une marge opérationnelle de 14,3% contre 16,5% un an avant, soit 102,5 M€ d'Ebit, à cause d'une progression des coûts de R&D et du ralentissement de l'activité en fin de semestre. Il faut noter que la marge brute est quasiment inchangée, juste au-dessus de 55%. Le bénéfice par action grimpe toutefois de 0,65 à 0,71 EUR car les pertes sur opérations de couverture ont été plus faibles cette année. Les revenus ont été générés à 72,4% par les produits d'ophtalmologie et à 27,6% par les produits de microchirurgie.

Les résultats sont légèrement inférieurs aux attentes, estime AlphaValue, ce matin. Le titre grappille quelques centimes à 95,90 EUR, profitant d'un marché haussier.

Un panel des produits du groupe

"La croissance de nos revenus au cours des six premiers mois de l'année est le résultat d'une demande fondamentalement solide pour nos produits et solutions. Toutefois, nous avons également été fortement touchés par les effets de la pandémie de COVID-19 au cours du deuxième trimestre", a commenté le PDG, Ludwin Monz. Le management n'est pas réputé pour être aventureux dans ses prévisions, aussi préfère-t-il ne pas fournir d'objectifs. Il signale s'attendre à un impact négatif significatif sur la seconde moitié de l'exercice fiscal (soit la période courant d'avril à septembre).

Le rapport semestriel du groupe thuringeois montre que la situation financière est toujours solide, avec 691,6 M€ d'excès de cash au bilan.

