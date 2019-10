Carl Zeiss Meditec AG : un exercice record

Les chiffres préliminaires montrent que le chiffre d'affaires de l'exercice 2018/2019 a augmenté de 13,9 % pour atteindre 1,46 Md€, ou 11,9% à changes constants. CZM avait initialement prévu un chiffre d'affaires compris entre 1,35 et 1,42 Md€. Cette performance permet au management de viser une "nette augmentation" du résultat d'exploitation au cours de l'exercice écoulé, au-delà de l'objectif de marge de 15 à 17,5% envisagé et même des attentes du marché, qui étaient situées à 18,5%.

Le consensus avant les annonces du jour

La direction prévoit pas que la marge EBIT continuera d'augmenter de manière durable sur le nouvel exercice. Les résultats détaillés sont attendus le 6 décembre. Berenberg pense que la marge d'EBIT de l'exercice écoulé devrait avoisiner 19,5%, soit 285 M€, alors que le consensus se situe à 268 M€. "La grosse interrogation désormais est de savoir où se situera la prévision de moyen terme", explique le bureau d'études, qui s'attendait à une fourchette 18 à 20%, ce qui implique que la société est déjà dans le haut de cette zone dès 2019. En d'autres termes, l'excellence est indéniable, mais elle risque de limiter l'appréciation des marges. Dans ce contexte, les objectifs qui seront dévoilés le 6 décembre seront déterminants. Berenberg est à conserver avec une valorisation à 93 EUR.