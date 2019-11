Carlo Gavazzi: Lorenzo Trezzini nommé directeur financier

Zurich (awp) - La fabricant de composants électroniques industriels Carlo Gavazzi a nommé Lorenzo Trezzini comme directeur des finances. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2020, à la suite d'Anthony Goldstein qui fera valoir ses droits à la retraite. M. Goldstein restera jusqu'au 31 juillet pour assurer la transition avec son successeur.

Lorenzo Trezzini a plus de 20 ans d'expérience dans la finance en Europe et aux Etats-Unis, selon le communiqué paru mardi. Il a été pendant neuf ans chef des finances de Valartis et de Valora Holding. Il occupe actuellement un poste similaire chez Implantica à Zoug.

