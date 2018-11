Carlo Gavazzi voit ses résultats semestriels progresser

Zurich (awp) - La fabricant de composants électroniques industriels Carlo Gavazzi a enregistré une hausse tous azimuts de ses résultats semestriels, portés par l'ensemble des régions et produits, a-t-il annoncé jeudi. Le groupe zougois s'est cependant déclaré prudent pour la suite, en raison d'une recrudescence des incertitudes.

Sur les six premiers mois de son exercice décalé 2018/2019, clos fin septembre, l'entreprise a dégagé des recettes en hausse de 8% à 76 millions de francs suisses et des commandes en hausse de 7,7% à 78,7 millions. Hors effets des devises, ces deux chiffres clés ont crû de respectivement 5% et 4,7%.

Les ventes ont accéléré de 4,8% en Europe, de 9,9% aux Amériques, mais seulement de 0,2% en Asie-Pacifique.

En matière de rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) a progressé de 1,6% à 6,5 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice net a bondi de 12,2% à 4,6 millions, a détaillé Carlo Gavazzi dans un communiqué.

Alors que le chiffre d'affaires et les entrées de commandes ont dépassé les attentes des analystes interrogés par AWP, l'Ebit et le profit net ont manqué le coche.

La direction n'a pas fourni de perspective chiffrée, mais entrevoit une "augmentation des facteurs d'incertitude". Le groupe table cependant sur des "opportunités de croissance dans les marchés importants, notamment hors Europe", sans plus de précision.

