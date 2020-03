Gavazzi: février et mars impactés par le coronavirus

Zurich (awp) - Le groupe d'automation Carlo Gavazzi est, comme bien d'autres entreprises actives globalement, touché par la propagation du coronavirus. Mardi soir, l'entreprise précise qu'elle a une présence importante en Chine et en Italie, deux pays concernés par de strictes mesures de quarantaine.

Les deux fabriques à Kunshan en Chine et à Belluno, dans le nord de l'Italie, ont jusqu'ici pu maintenir en grande partie la production. En revanche, les ventes et la distribution en Chine et en partie dans d'autres régions font face à des problèmes de livraison. De plus, plusieurs clients du groupe sont touchés par l'interruption de la chaîne de livraison, ce qui a pour conséquence des retards et des réductions de commandes. Les mois de février et mars ont été impactés par la crise.

Carlo Gavazzi a aussi indiqué s'attendre, au 2e semestre 2019/20 qui s'achèvera fin mars, à une baisse des ventes. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires est attendu à environ 148 millions de francs suisses, contre 155 millions pour l'exercice précédent. La marge brute devrait rester stable, alors que le bénéfice net devrait reculer à environ 5 millions de francs suisses contre 10,7 millions en 2018/19.

Carlo Gavazzi publiera ses résultats annuels détaillés le 24 juin prochain.

