Carlsberg : au-dessus des attentes au troisième trimestre

01/11/2018 | 11:51

Le brasseur danois Carlsberg a fait état ce jeudi d'une croissance organique plus élevée que prévu au titre du troisième trimestre, bénéficiant d'excellentes conditions météorologiques en Europe occidentale pendant l'été.



Ainsi, le quatrième brasseur mondial a enregistré un chiffre d'affaires net de 17,6 milliards de couronnes danoises entre juillet et septembre. L'année dernière, les revenus s'étaient établis à 16,4 milliards de couronnes danoises, ce qui représente une augmentation d'environ 7%.



Carlsberg a ainsi enregistré une croissance organique de ses ventes de 9% sur le trimestre, plus que le consensus, qui ne prévoyait que 5,5%.





