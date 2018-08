Carlsberg : relève son objectif annuel; CA T2 supérieur au consensus

COPENHAGUE, 16 août (Reuters) - Carlsberg a annoncé jeudi un chiffre d'affaires supérieur au consensus au deuxième trimestre et relevé son objectif de bénéfice annuel à la faveur d'une forte croissance des ventes de bière sur l'ensemble de ses grands marchés au premier semestre.

Le chiffre d'affaires trimestriel du brasseur ressort à 18,3 milliards de couronnes danoises (2,45 milliards d'euros), un peu au-dessus du consensus Reuters qui le donnait à 18 milliards.

Carlsberg projette à présent un bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 5% à 9% et non plus de l'ordre de 5%. (Jacob Gronholt-Pedersen Wilfrid Exbrayat pour le service français)