Carlsberg : Morgan Stanley rehausse sa cible

08/08/2018 | 11:04

Morgan Stanley réitère sa recommandation 'sous-pondérer' sur Carlsberg tout en rehaussant son objectif de cours de 625 à 680 couronnes danoises, voyant 'des catalyseurs positifs à venir, mais le maintien de risques à moyen terme'.



'Les résultats du deuxième trimestre 2018 devraient être positifs compte tenu de la météo favorable en Europe, de la Coupe du Monde en Russie et d'une base de comparaison aisée, bien que ceci semble plus que reflété dans la valorisation', juge le broker.



Concernant l'exercice 2019, l'intermédiaire financier estime que les risques demeurent pour le brasseur scandinave autour de l'inflation des coûts entrants, d'un mix-prix faible et de la concurrence en Russie.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.