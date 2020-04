Carlsberg : Credit Suisse relève son opinion

06/04/2020 | 11:35

Credit Suisse relève son opinion sur Carlsberg de 'sous-performance' à 'surperformance', avec un objectif de cours laissé à 930 couronnes danoises, le voyant comme le titre 'le plus défensif' au sein de son univers boissons, dans l'environnement incertain actuel.



S'il réduit ses prévisions 2020 'pour refléter les perturbations commerciales à court terme sur divers marchés', le bureau d'études envisage un potentiel de hausse de marge de 250 points de base environ sur le moyen terme, et souligne la vigueur du bilan.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.