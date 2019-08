Carlsberg : Liberum reste à conserver après les résultats

15/08/2019 | 09:36

Liberum maintient son conseil 'conserver' et son objectif de cours de 790 couronnes danoises sur Carlsberg, après la publication d'un profit opérationnel ajusté supérieur de 8,9% aux attentes pour le premier semestre.



Le broker explique que ce dépassement a été tiré par une forte amélioration de marge du brasseur en Europe de l'Ouest, ainsi que par une croissance organique du profit opérationnel impressionnante de 36% en Asie.



'Ce consensus a été collecté avant le relèvement par le groupe de son objectif de croissance organique du profit opérationnel pour l'exercice', note Liberum qui pointe aussi 'un début de troisième trimestre solide en dépit d'une base de comparaison difficile'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.