Carlsberg : entouré après un point d'activité

10/07/2020 | 13:28

Carlsberg grimpe de plus de 5% sur l'OMX, le brasseur danois indiquant à l'occasion d'un point d'activité que sa performance est maintenant en amélioration grâce à la réouverture graduelle des économies et à une météo favorable en juin.



Sur son deuxième trimestre, ses revenus et ses volumes s'inscrivent néanmoins en baisses organiques de 14,6% et 7,8% respectivement en comparaisons annuelles. Aussi anticipe-t-il un profit opérationnel en recul organique de 8,9% sur son premier semestre.



