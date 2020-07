La valeur du jour en Europe CARLSBERG : les ventes reprennent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carlsberg bondit de près de 5% à 912,80 couronnes danoises après la publication de prévisions jugées encourageantes. Selon le brasseur, le marché a cessé de chuter en Europe au mois de juin et a nettement rebondi en Chine au deuxième trimestre. Sur cette période, ses volumes vendus dans le monde ont cependant baissé de 7,8%. Sur le semestre, le repli atteint 7,7%. Le chiffre d'affaires a reculé, lui, de 11,6% sur les six premiers mois (-14,6% au deuxième trimestre). Dans ce cadre, la marque à l’éléphant prévoit un repli de son bénéfice d'exploitation semestriel de 8,9%.Le groupe a reconnu toutefois que ses perspectives de ventes pour l'été demeuraient incertaines en raison de la résurgence de la pandémie en Russie, l'un de ses principaux marchés.Comme en témoigne l'écart entre la baisse des volumes (-7,7%) et du chiffre d'affaires (-11,6%) au premier semestre, Carlsberg est, comme le reste du secteur, pénalisé par la baisse des prix, ces derniers étant généralement plus bas dans les supermarchés que dans les bars.