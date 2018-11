Carlsberg: ventes trimestrielles en hausse grâce à l'été prolongé

Copenhague (awp/afp) - Le brasseur danois Carlsberg a profité d'un été chaud et prolongé et enregistré une hausse de ses ventes au troisième trimestre, tirées également par le marché asiatique.

Comme la Bourse de Copenhague l'y autorise, Carlsberg ne publie plus son résultat net que tous les six mois et se contente du chiffre d'affaires pour le trimestre.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a gagné 7,4% à 17,9 milliards de couronnes (2,74 milliards de francs suisses). Le nombre de bières vendues a augmenté de 7,5% en volume, à 32,9 millions d'hectolitres.

Le groupe avait relevé ses prévisions fin octobre et table désormais sur une croissance organique de son bénéfice opérationnel de 10-11%.

"Notre portefeuille de produits artisanaux et de spécialités ainsi que nos bières sans alcool ont continué sur leur bonne lancée et, en Asie, Tuborg, Carlsberg et 1664 Blanc ont enregistré de forts taux de croissance", s'est félicité le directeur-général du groupe Cees't Hart dans un communiqué.

Sur le marché asiatique, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 12,6%.

"Les résultats du trimestre ont aussi été stimulés par les très bonnes conditions météorologiques en Europe de l'Ouest", son plus gros marché, a-t-il souligné.

La vente de boissons y a augmenté de plus de 10% sur le trimestre.

Carlsberg poursuit sa stratégie lancée en 2015 et se concentre sur ses produits haut de gamme, plus chers, en Russie notamment, le marché où le groupe rencontre le plus de difficultés et où les bouteilles en plastique de bière d'1,5 litre sont interdites.

Peu après l'ouverture de la Bourse de Copenhague, à 09h35 (08h35 GMT), le titre Carlsberg prenait 0,77% dans un marché orienté à la hausse (+2,11%).

afp/buc