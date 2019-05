Carmat : Invest Securities abaisse son objectif de cours

22/05/2019 | 10:23

La direction de Carmat a indiqué la reprise de la production des prothèses artificielles. Le groupe a réalisé plusieurs changements dans ses procédés dont le transfert de l'ensemble de son outil au site de Bois d'Arcy.



Le groupe prévoit désormais une reprise des implantations pour la seconde cohorte de l'étude pivot au 3ème trimestre 2019.



' Cette reprise est néanmoins conditionnée à l'aval des autorités compétentes et des hôpitaux participant à l'étude ' indique Invest Securities. ' Le groupe anticipe un marquage CE en 2020 (vs fin 2020 att par IS) '.



Invest Securities ne modifie pas ses attentes et reste à Neutre mais abaisse son objectif de cours à 27 E (contre 29 E) suite à la hausse de la prime de risque depuis sa dernière analyse du 16 janvier 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.