16/01/2019 | 11:30

L'analyste Invest Securities note ce matin que le groupe Carmat, spécialisé dans le développement d'un coeur artificiel orthotopique, a communiqué hier des 'résultats cliniques probants', l'incitant (après des ajustements sur la valorisation) à revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre.



'Alors que le groupe a communiqué des résultats cliniques intéressants sur sa première cohorte de 10 patients, le marché a sanctionné hier (-5,2%) le nouveau décalage de calendrier réglementaire. Au-delà du critère de survie à 6 mois (ou jusqu'à transplantation) qui s'élève à 70%, nous soulignons le bon profil de sécurité de la prothèse améliorant significativement la qualité de vie des patients. Suite à une suspension de la production au T4 18, le groupe accuse un retard pour le recrutement de la 2ème cohorte et prévoit désormais obtenir un marquage CE début 2020 (vs en 2019 préc.)', retient Invest Securities.



La cible de l'analyste passe ainsi de 27 à 29 euros, toujours accompagnée d'une recommandation 'neutre'.





