CARMAT : annonce la nomination de Pascale d’Arbonneau au poste de Directrice administrative et financière

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME) (Paris:ALCAR), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui la nomination de Pascale d’Arbonneau en qualité de Directrice administrative et financière.

Diplômée de l’ESCP Europe, Pascale d’Arbonneau est membre de l’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG) et maître de conférences à l’Université Paris Diderot. Avant de rejoindre CARMAT, Pascale d’Arbonneau était Directrice exécutive au sein du family office Econocom International B.V. (EIBV).

Elle a débuté sa carrière en 1989 comme auditeur chez Coopers & Lybrand (actuellement PWC) avant d’entrer dans l’industrie pharmaceutique en tant que Directrice Finances & IT France chez Johnson & Johnson - MSD (1995-1999). Elle réalise l’essentiel de sa carrière (1999-2016) au sein de GlaxoSmithKline (GSK). Elle débute au poste de Directrice du Contrôle de Gestion France au sein de GlaxoWellcome, avant la fusion avec SmithKline Beecham, où elle dirige une équipe de 20 personnes travaillant sur le rapprochement des deux sociétés. Elle occupe par la suite plusieurs postes à haute responsabilité au sein du Groupe (Vice-présidente Contrôle financier Pharma Europe de 2006 à 2010, Vice-présidente et Directrice Financière Europe de l’Ouest de 2010 à 2014) avant de devenir Vice-présidente Finance, en charge de l’intégration de la Compliance et du Contrôle au niveau mondial.

« Je suis très heureuse de rejoindre CARMAT au moment où la société s’apprête à franchir des étapes majeures de son développement, pour continuer l’excellent travail réalisé jusqu’à présent tant sur le plan du financement que de l’industrialisation. Je me réjouis de travailler en collaboration avec l’équipe afin de mettre en place une feuille de route financière précise pour accompagner l’expansion de la société, » a déclaré Pascale d’Arbonneau.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, conclut : « C’est avec joie que j’accueille Pascale d’Arbonneau au sein de notre équipe managériale. Son arrivée marque l’achèvement de la structuration de notre Comité de direction en vue des défis à venir, notamment la finalisation des étapes clés du processus de marquage CE. Son expertise unique dans le financement et le contrôle de gestion au sein de grands groupes de santé mondiaux sera essentielle pour sécuriser la montée en puissance de notre projet. »

A propos de CARMAT, le projet de cœur artificiel le plus performant au monde

Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque terminale : CARMAT se propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l’insuffisance cardiaque. Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale irréversible, les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux États-Unis.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l’invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards® les plus implantées au monde, et l’expertise technologique d’Airbus Group, leader mondial de l’aéronautique.

Le mimétisme du cœur naturel : par sa taille, le choix des matériaux de structure et ses fonctions physiologiques inédites, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques à effectuer, sauver chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie.

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la plus importante jamais accordée par Bpifrance à une PME, soit un montant de 33 millions d’euros.

Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Airbus Group (Matra Défense), le Professeur Alain Carpentier, le Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Truffle Capital, un leader européen du capital investissement, ALIAD (l'investisseur de capital risque d’Air Liquide), CorNovum (holding d'investissement détenue à parité par Bpifrance et l’Etat), les family offices de M. Pierre Bastid (Lohas) et du Dr Ligresti (Santé Holdings S.R.L.), Groupe Therabel ainsi que les milliers d’actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT.

Pour plus d’informations : www.carmatsa.com

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Carmat dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 22 mars 2018 sous le numéro D.18-0169 ainsi qu’aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels CARMAT est présent. Notamment aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de la société de finaliser le développement, la validation et l’industrialisation de la prothèse et des équipements nécessaires à son utilisation, de produire les prothèses, de satisfaire les demandes de l’ANSM ou de toute autre autorité de santé, de recruter des malades, d’obtenir des résultats cliniques satisfaisants, de réaliser les essais cliniques et les tests nécessaires au marquage CE, d’obtenir le marquage CE ou de mener à bien l’industrialisation du projet. Les produits de CARMAT sont à ce jour utilisés exclusivement dans le cadre d’essais cliniques.

