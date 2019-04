Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat, concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total, a annoncé un décalage dans la reprise de l'étude PIVOT. Suite à l'expérience accumulée lors de la cohorte 1 de l'étude PIVOT, il avait pris la décision de suspendre la production de sa prothèse afin de renforcer certains processus de production. Il était initialement prévu de reprendre la production à plein régime au plus tard en avril 2019 et les implantations de la seconde cohorte de l'étude PIVOT dès le mois de mai 2019.Carmat a récemment recueilli de nouvelles données et, pour éviter tous risques de dysfonctionnements potentiels, a décidé d'attendre les résultats définitifs de l'analyse de ces dernières informations pour vérifier si les changements apportés aux processus de production répondent bien à l'ensemble des problèmes identifiés.En conséquence, un décalage dans la reprise des implantations de l'étude PIVOT, qui ne peut pas être déterminé avec suffisamment de précision à ce stade, est attendu par rapport au calendrier initial.Une fois l'analyse de l'ensemble des données disponibles effectuée, le concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total prévoit de communiquer sur le calendrier actualisé de redémarrage de sa production et de l'étude PIVOT, le cas échéant après l'accord préalable des autorités compétentes concernées.