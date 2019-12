CARMAT : feu vert à la reprise de l'étude pivot au Kazakhstan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat a obtenu l'autorisation de reprise de l'étude pivot sur son cœur artificiel total au Kazakhstan. Les implantations seront réalisées au National Research Center for Cardiac Surgery de Nur-Sultan (anciennement Astana), où les équipes du Professeur Yuri Pya ont implanté avec succès le dispositif Carmat durant la première partie de l'étude pivot. De plus, plusieurs ponts à la transplantation réalisés dans ce centre ont démontré la capacité de ses équipes chirurgicales de mener à bien la procédure d'explantation du dispositif lorsqu'un cœur de donneur devient disponible.Avec des autorisations au Kazakhstan, en République tchèque et au Danemark, la Société vise à finaliser le recrutement de la deuxième cohorte de patients de l'étude Pivot afin d'obtenir le marquage CE en 2020.Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, déclare : " Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons reçu l'autorisation de recruter de nouveaux patients au Kazakhstan. Avec les équipes de Nur-Sultan, nous préparons activement les implantations à venir. Grâce à cette approbation, nous atteignons notre objectif de reprendre l'étude dans un centre expérimenté tant dans l'implantation du dispositif que dans son explantation chez les patients éligibles à la transplantation. "