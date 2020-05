Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat a annoncé la première implantation de son cœur artificiel bioprothétique au Danemark. La procédure d'implantation a été réalisée par l'équipe du Dr Peter Skov Olsen, chirurgien cardio-thoracique au Centre de Cardiologie du Rigshospitalet à Copenhague. Il s'agit du premier hôpital danois à implanter le cœur artificiel total Carmat et le troisième centre médical international contribuant à l'étude Pivot, avec l'Institut de médecine clinique et expérimentale (IKEM) à Prague, en République tchèque, et le Centre national de recherche en chirurgie cardiaque à Nur-Sultan, au Kazakhstan."À ce jour, 13 patients ont reçu notre dispositif dans le cadre de l'étude Pivot et, sous réserve de la montée en puissance progressive des recrutements dans nos trois centres d'étude actifs, nous estimons qu'il faudra 4 à 5 mois pour terminer le recrutement et atteindre le total de 20 patients", a précisé Stéphane Piat, directeur général de Carmat.Conformément aux bonnes pratiques cliniques et sous réserve d'obligations réglementaires ou de circonstances particulières, le groupe ne communiquera pas individuellement sur les implantations des patients et leur état de santé.En revanche, Carmat prévoit de communiquer sur l'avancement général du processus de marquage CE ou lors du franchissement d'étapes significatives de l'étude Pivot, telles que l'ouverture de nouveaux centres et l'avancement général du recrutement.