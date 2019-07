CARMAT : soutenu par des résultats encourageants

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat progresse de 2,3% à 18,80 euros après la publication de résultats confirmant la performance de son cœur artificiel. Lors du congrès de l’American Society for Artificial Internal Organs (ASAIO) qui s’est tenu du 26 au 29 juin 2019 à San Francisco, la medtech française a notamment présenté les données d'autorégulation, une des caractéristiques uniques de la bioprothèse qui permet d'adapter automatiquement le débit sanguin aux besoins du patient grâce à l'utilisation d'algorithmes de contrôles intelligents et aux capteurs embarqués.Tous les patients de la 1ère cohorte ont bénéficié avec succès de ce système dès leur implantation ce qui a conduit à une récupération hémodynamique immédiate et durable fournissant les conditions optimales pour rétablir leurs fonctions vitales.Les principes et la réactivité de l'autorégulation nécessitent un nombre négligeable de réglages permettant aux médecins de se focaliser sur le suivi clinique de leur patient.Après environ 8 jours en soins intensifs, suivis d'un processus de réadaptation standard, les patients ont pu rentrer à domicile moins de 2 mois après l'implantation.Grâce à la prothèse Carmat, ces patients ont passé environ 70% de leur temps à domicile et ont retrouvé une qualité de vie leur permettant de réaliser des activités quotidiennes classiques.De plus, une nouvelle transplantation cardiaque a été réalisé avec succès dans le cadre de l'étude PIVOT portant ainsi à 5 le nombre de patients qui ont pu recevoir un greffon humain après avoir bénéficié du support de la prothèse CARMAT pendant plusieurs mois.A date, la prothèse a atteint, dans le cadre de l'étude Pivot, une durée record de 16 mois de support individuel, et de 6 ans et 3 mois en support cumulé chez les 11 patients implantés.