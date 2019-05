CARMAT : soutenu par la reprise de la production

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat progresse de plus de 4% à 21,50 euros, portant à plus de de 7% son gain depuis une semaine. Les investisseurs saluent la reprise tant attendue de la production des cœurs artificiels. Au dernier trimestre, la medtech française avait l'interrompu la production pour perfectionner encore certains points précis du processus de fabrication, en particulier au niveau du contrôle de l'intégrité et de la propreté du compartiment technique de la bioprothèse. Cette décision avait mécaniquement décalé l’objectif de marquage CE à début 2020, contre 2019 auparavant.Elle avait promis une reprise de la production en avril, avant de la retarder encore.Cette fois c'est bon. Carmat a effectué plusieurs changements dans ses procédés de production, incluant le transfert de l'ensemble des activités de production sur le site de Bois d'Arcy. Ils ont notamment pour but d'éviter des risques de dysfonctionnement susceptibles d'affecter le module électronique de la prothèse.Les prothèses qui seront utilisées pour les patients de la cohorte 2 (10 patients) seront issues exclusivement du site de production de Bois d'Arcy où les nouveaux procédés sont désormais appliqués.Compte tenu de ces changements, le groupe prévoit de reprendre les implantations dans le cadre de l'étude Pivot d'ici la fin du troisième trimestre 2019, sous réserve de l'accord préalable, d'une part, des autorités compétentes des trois pays dans lesquels la 2ème partie de l'étude Pivot a été autorisée à ce jour (la République tchèque, le Danemark et le Kazakhstan), et, d'autre part, des comités éthiques des hôpitaux participant à l'étude.A l'issue de la finalisation de la cohorte 2 (10 patients), Carmat soumettra son dossier clinique à l'organisme notifié, Dekra, en vue d'obtenir le marquage CE en 2020.Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 25 euros sur le titre dans le sillage de cette annonce.Le broker estime que le calendrier annoncé par la société est conforme à ses estimations, notamment sur la reprise des implantations de l'étude Pivot. De ce fait, il maintient la date de commercialisation de l'outil en Europe à 2021.De son côté, Invest Securities a abaissé son objectif de cours sur Carmat de 29 à 27 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre.