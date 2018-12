CARMAT : soutenu par un prêt des pouvoirs publics

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat progresse de près de 3 % à 23,25 euros, soutenu par un coup de pouce des pouvoirs publics. Le fabricant de cœur artificiel et la Banque Européenne d'Investissement (BEI) ont, en effet, signé un accord de prêt d'un montant de 30 millions d'euros, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), le pilier central du Plan d'Investissement pour l'Europe, ou "Plan Juncker".Ce financement soutiendra l'évaluation clinique du cœur de Carmat jusqu'au marquage CE, attendu en 2019, mais aussi les développements industriels et l'anticipation de la phase commerciale.Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés. Ce prêt permettra d'accompagner la transformation de la société d'une société R&D vers une société industrielle, observe Invest Securities dans un note.Pour rappel, le groupe prévoit une fin du recrutement des patients de son étude pivot d'ici fin 2018, des résultats cliniques et un marquage CE de sa prothèse en 2019.En parallèle, les discussions avec la FDA se poursuivent dans le but d'obtenir l'autorisation d'effectuer une étude de faisabilité en 2019 aux US.Actuellement, Carmat possède un outil industriel d'une capacité d'environ 800 cœurs artificiels par an (versus pic global de 8500 cœurs attendus).Au premier semestre 2018, le groupe estimait à 100 millions (vs 90 millions attendus), les besoin complémentaires pour servir le marché efficacement.Le groupe possède également une equity line de 25 millions (décote de -6 %) rappelle l’analyste.Après l'obtention du prêt de la BEI et dans l'hypothèse de l'exercice total de la ligne de financement, les besoins complémentaires seraient de 45 euros.Compte tenu du besoin de financement complémentaire, l'obtention de ce prêt constitue une bonne nouvelle pour les investisseurs pouvant craindre une plus forte dilution, conclut Invest Securities.