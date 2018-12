Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat, connu pour son célèbre coeur artificiel, annonce la nomination de Jean-Pierre Garnier en qualité de Président du conseil d’administration. Il remplace Jean-Claude Cadudal, Président du conseil d’administration démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.Scientifique et chef d'entreprise, Jean-Pierre Garnier est diplômé de l'Université Louis Pasteur (doctorat en Pharmacologie) et de l'Université de Stanford (Master in Business Administration). Il a débuté sa carrière en 1975 au sein de la société Pharmaceutique Schering-Plough où il a occupé différents postes de direction en Europe avant de devenir Président de leur division Américaine. En 1990, il rejoint les laboratoires Smithkline Beecham en qualité de Président de la division Pharmaceutique et devient Président Directeur Général en 1999.En 2000, Jean-Pierre Garnier réalise la fusion de deux des plus grands groupes Pharmaceutiques (Smithkline Beecham et Glaxo Wellcome) pour créer GlaxoSmithKline (GSK), dont il assure la présidence jusqu'en 2008.Jean-Pierre Garnier est actuellement membre des conseils d'administration de plusieurs sociétés de biotechnologie ; Président d'Idorsia, administrateur de Radius Health. Il est également membre du conseil d'United Technology (aéronautique) et administrateur de la fondation Paul Newman. Depuis 2011, Jean-Pierre Garnier était Président d'Actelion (biotechnologie) jusqu'à son acquisition par Johnson and Johnson en 2017.Le "Best Practice Institute" a distingué Jean-Pierre Garnier comme l'un des "top 20" Directeurs généraux mondiaux. Il est Officier de la Légion d'honneur et Knight Commander of the Order of the British Empire (Chevalier Commandeur de l'ordre de l'Empire Britannique).