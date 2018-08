Carmat : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat a obtenu la certification de son nouveau site de production situé à Bois-d'Arcy, en région parisienne. L'ouverture de ce site automatisé, conformément au calendrier, s'inscrit parfaitement dans la transformation stratégique dub concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, vers une entreprise industrielle.Les nouveaux bâtiments permettront de produire jusqu'à 800 unités par an à pleine capacité pour répondre aux exigences de production de cadence industrielle ainsi qu'à la montée en puissance du recrutement de l'étude Pivot.De plus, cette usine permettra l'utilisation de nouveaux outils, tels que des robots, pour assembler des membranes hybrides sur le dispositif et une station logicielle entièrement automatisée pour configurer les paramètres de la prothèse.Ce projet a été mené par une équipe dédiée et vise à mettre en œuvre les meilleures pratiques industrielles en termes d'organisation, de processus et de systèmes d'information pour une efficacité et une qualité maximales.Stéphane Piat, directeur général de Carmat, commente : " Nous sommes très heureux d'annoncer la certification de notre nouveau site de production basé à Bois-d'Arcy, en région parisienne, qui constitue un véritable exploit puisque nous l'avons obtenue moins d'un an après le début de la construction du site"."Carmat pourra désormais fabriquer des produits à la fois à Vélizy et à Bois-d'Arcy. Conformément à notre stratégie, le nouveau site automatisé permettra à Carmat de devenir une entreprise industrielle capable de produire jusqu'à 800 unités par an à pleine capacité afin de répondre à la demande. Grâce à de nouveaux procédés, nous allons augmenter la cadence de production et notamment renforcer la qualité de nos prothèses pour mieux servir les patients à travers le monde".