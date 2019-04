Carmat : La valeur du jour à Paris CARMAT pénalisé par le décalage de son calendrier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carmat abandonne plus de 4% à 21,70 euros, pénalisé par le décalage de la reprise de la production de son coeur artificielle. Au dernier trimestre 2018, la medtech avait annoncé l'interruption de la production pour perfectionner encore certains points précis du processus de fabrication, en particulier au niveau du contrôle de l'intégrité et de la propreté du compartiment technique de la bioprothèse. Cette décision avait mécaniquement décalé l’objectif de marquage CE à début 2020, contre 2019 auparavant. Elle avait promis une reprise de la production en avril, mais préfère jouer la sécurité.Carmat a en effet recueilli de nouvelles données l'incitant à ne prendre aucun risque de dysfonctionnement potentiel. A ce stade, le groupe n'avance aucun calendrier pour la reprise de la production et en conséquence des implantations pour la dernière phase de son étude pivot caractérisée par 9 nouvelles implantations.Néanmoins, un décalage par rapport au calendrier initial est à prévoir et le groupe communiquera un calendrier actualisé une fois l'analyse des données effectuée.Dans son bulletin quotidien, Invest Securities souligne que ce nouveau décalage d'une durée indéterminée remet en cause le calendrier qui apparaissait déjà très serré, même en cas de reprise de la production en avril 2019, car il supposait un recrutement de 9 patients en 3 à 4 mois, contre 1 patient par mois précédemment.Pour respecter son calendrier, Carmat, qui a déjà procédé à 11 implantions, devait avoir réalisé la 20e et dernière implantation de l'étude clinique européenne d'ici la fin juin.Jusqu'ici, le taux de réussite (sur les dix premières implantations) ressort à 70 %, à comparer aux 50 % obtenus lors de l'étude de faisabilité réalisée en France.Fin mars, le groupe révélait que le 11e patient, implanté en septembre, n'était pas décédé.D'un point de vue financier, Carmat bénéficiait, au 31 décembre 2018 d'une trésorerie de 25 millions d'euros, soit huit mois de visibilité financière, selon le groupe.Ce dernier bénéficiait également d'une ligne de financement de 24,2 millions d'euros et d'un prêt à exercer de 30 millions d'euros de la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Fin janvier, la société avait débloqué la première tranche de 10 millions d'euros.Dans ce cadre, le groupe se disait confiant dans sa capacité à mener à bien son développement clinique et la préparation de la phase commerciale.Dans le communiqué publié ce matin, Carmat n'a pas indiqué l'impact du décalage du calendrier sur sa trésorerie.